Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi ve Kışla Mahallesi, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi ve Havza ilçesinin İmaret Mahallesi'ne düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 8 şahsın ikametlerinde ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada 3 bin 250 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Narkotik polisi ayrıca, uyuşturucu suçundan haklarında 2 yıl ile 8 yıl ay hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti. - SAMSUN