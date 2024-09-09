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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 8 kilo kubar esrar ile 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon sonucunda U.C. isimli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo kubar esrar ile 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, U.C. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, şahsın evine ve bahçesine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 8 kilogram kubar esrar maddesi ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay ile ilgili U.C. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Kenevir samsun Terme

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