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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Gözaltı
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda büyük miktarda sentetik ilaç ele geçirildi ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bir hafif ticari araçta arama yaptı. Operasyonda Y.E.D. (25), Y.K. (21), G.İ. (31) ve C.A. (21) yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarında 184 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Yine aynı ilçede Z.Ç. (40) isimli şahsın iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda da 2 bin 912 adet sentetik ecza ele geçirildi, Z.Ç. gözaltına alındı. Canik ilçesinde de A.G. (20) ve E.C.'nin (26) ikametinde bir miktar metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

3 ayrı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan toplam 7 kişi adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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