Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler ayrıca yine uyuşturucu ticaretinden aranan 1 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 5 kişi polisteki sorgularının ardından bugün Samsun adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

