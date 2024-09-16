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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

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Samsun'da narkotik polisi, yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda metamfetamin, sentetik ecza, ecstasy ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tatafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu İlkadım ilçesinde 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 737 gram metamfetamin, 587 adet sentetik ecza, 31 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, 2,50 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Narkotik 3-sayfa Sağlık samsun Hukuk

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