Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tatafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu İlkadım ilçesinde 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 737 gram metamfetamin, 587 adet sentetik ecza, 31 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, 2,50 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN