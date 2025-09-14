Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 ayrı operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.A, M.E.B., E.U. ve K.K. gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 4 ayrı kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A, M.E.B., E.U. ve K.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN

