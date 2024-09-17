Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu 2 ayrı operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticaretinden B.G. adlı kadın ve A.C. ile R.D. ve C.S. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN