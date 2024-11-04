Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Gözaltı
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da narkotik polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Yapılan baskında; 681 adet sentetik ecza, 149,08 gram metamfetamin, 28,24 gram eroin, 72,60 gram esrar, 2,12 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN