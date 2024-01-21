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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 36 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da polis tarafından farklı adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 36 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda bin 343 adet sentetik ecza, 193,91 gram esrar, 43,15 gram metamfetamin, 82,93 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8,10 gram kokain, 5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 55 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı yapımında kullanılan tıbbi cam tüp ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından farklı adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 36 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle farklı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bin 343 adet sentetik ecza, 193,91 gram esrar, 43,15 gram metamfetamin, 82,93 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8,10 gram kokain, 5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 55 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı yapımında kullanılan tıbbi cam tüp ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 36 kişi yakalanırken, soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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