Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Operasyonda 21 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.S, M.C. ile O.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bafra ilçesi Elifli köyü mevkisinde 27 Eylül'de, belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, adreslerde arama yapan ekipler, 21 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirmiş, A.S, M.C. ile O.C. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa