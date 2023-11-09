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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 28 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.