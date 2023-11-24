Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 28 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 28 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri tarafından 28 şüpheli yakalandı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.