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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.