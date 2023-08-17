Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen 2 zanlı tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda araçta ve şüphelilerin üzerinde 84,02 gram metamfetamin ele geçirildi.