Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üst aramalarında 963 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul'dan hava yoluyla 13 Ekim'de Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen 2 şüphelinin üst aramalarında, iç çamaşırlarında koli bandına sarılmış 963 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
Kaynak: AA / 3. Sayfa