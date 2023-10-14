Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üst aramalarında 963 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'dan hava yoluyla 13 Ekim'de Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen 2 şüphelinin üst aramalarında, iç çamaşırlarında koli bandına sarılmış 963 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Samsun Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Haberler

title