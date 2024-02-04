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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

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Samsun'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda metamfetamin, tabanca, tüfek ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu madde getiren U.G.'yi takibe aldı. U.G. şehirlerarası yolcu otobüsünden inerken yakalanarak gözaltına alındı. U.G.'nin 197.47 metamfetamin ele geçirildi. U.G. narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Narkotik polisi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen Ü.K.'yi 2 tabanca, 1 tüfek, bir miktar metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan U.G. ve Ü.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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