Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu İ.U. (48) ve H.U. (42) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince şahsın evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 310 adet sentetik ecza hap, 10 gram kubar esrar ve 2 adet esrar karışımı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan İ.U. ve H.U. Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN