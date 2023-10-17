Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 634 gram esrar, 130 sentetik ecza hapı, 100,80 gram sentetik uyuşturucu, 7 kök kenevir bitkisi ile 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
134 kişi, 54 araç, 7 iş yeri, 13 park, 16 metruk bina ve 11 okul çevresinde denetim ve arama gerçekleştirildi.
1 kilo 634 gram esrar, uyuşturucu niteliği bulunan 130 sentetik ecza hapı, 100,80 gram sentetik uyuşturucu, 7 kök kenevir bitkisi ile 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.