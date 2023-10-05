Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 18 Bin 642 Sentetik Hap Ele Geçirildi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 18 bin 642 sentetik ecza ile yakalanan F.A. ve A.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda İlkadım ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 18 bin 642 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili F.A. ve A.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.