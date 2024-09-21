Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinin farklı mahallelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli 10 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 471 adet sentetik ecza, 18,77 gram metamfetamin, 57,50 gram esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 167 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN