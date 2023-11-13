Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurarak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 1 gram kubar esrar, uyuşturucu içimine yarar aparat, kenevir tohumu, 2 pompalı tüfek, 38 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler, araç ve şüphelinin üzerinde yaptıkları armalarda 1 gram kubar esrar, uyuşturucu içimine yarar aparat, bir miktar kenevir tohumu, 2 pompalı tüfek, 38 fişek ve hassas teraziyi ele geçirdi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa