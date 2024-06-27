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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.Ü., T.A. ve B.D. isimli şahısların İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolunda araçlarında ve üzerlerinde, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 197,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. B.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. G.Ü. ve T.A. ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren T.A. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen G.Ü. ise tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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