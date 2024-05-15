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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen operasyonda, T.U. isimli bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışma sonucu T.U., F.B.D. ve E.Ç.'nin içinde bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 gram kokain, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 3 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. F.B.D. ve E.Ç. serbest bırakılırken, olayla ilgili T.U. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atakum Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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