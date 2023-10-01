Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve esrar öğütücü ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince liman içerisinde bir barınakta yapılan aramada 3,5 gram uyuşturucu madde ve esrar öğütücü ele geçirildi. Olayla ilgili F.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN