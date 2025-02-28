Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Yetiştirme Odisi Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evde özel iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirme odası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde gerçekleştirdiği koordineli uyuşturucu operasyonunda İ.B. (26)'nin Canik ilçesindeki evinde özel olarak inşa edilmiş bir odada kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Polis ekiplerin yaptığı aramada, evin içine sonradan eklenmiş ve tamamen kenevir yetiştirmek için düzenlenmiş özel bir oda bulundu.

Şüphelinin evinde oluşturduğu bu özel odada, iklimlendirme sistemleri kullanılarak kenevir üretiminin sağlandığı belirlendi. Özel ışıklandırma, havalandırma sistemleri ve sıcaklık kontrolü sağlayan düzeneklerle uyuşturucu üretimi için elverişli hale getirilen bu odada 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Polisin 3 ilçedeki operasyonunda yapılan aramalarda, 256 gram metamfetamin, 170 gram esrar, 12 kök kenevir, kenevir yetiştirmeye yarayan iklimlendirme sistemi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.B. (26), C.A. (31) ve E.A. (17) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN