Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor

Dünya bu çağrıyı konuşuyor! ABD basınından ses getirecek manşet
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Yetiştirme Odisi Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Yetiştirme Odisi Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir evde özel iklimlendirme sistemleriyle kenevir yetiştirme odası bulundu. Operasyonda, 256 gram metamfetamin, 170 gram esrar ve 12 kök kenevir ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evde özel iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirme odası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde gerçekleştirdiği koordineli uyuşturucu operasyonunda İ.B. (26)'nin Canik ilçesindeki evinde özel olarak inşa edilmiş bir odada kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Polis ekiplerin yaptığı aramada, evin içine sonradan eklenmiş ve tamamen kenevir yetiştirmek için düzenlenmiş özel bir oda bulundu.

Şüphelinin evinde oluşturduğu bu özel odada, iklimlendirme sistemleri kullanılarak kenevir üretiminin sağlandığı belirlendi. Özel ışıklandırma, havalandırma sistemleri ve sıcaklık kontrolü sağlayan düzeneklerle uyuşturucu üretimi için elverişli hale getirilen bu odada 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Polisin 3 ilçedeki operasyonunda yapılan aramalarda, 256 gram metamfetamin, 170 gram esrar, 12 kök kenevir, kenevir yetiştirmeye yarayan iklimlendirme sistemi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.B. (26), C.A. (31) ve E.A. (17) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor

Yavuz Ağıralioğlu nerede?
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
Öcalan çağrı yaptı, peki şimdi ne olacak? İşte planlanan yol haritası

Çağrı sonrası süreç nasıl ilerleyecek? İşte planlanan yol haritası
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.