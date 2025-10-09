Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Kadın Tutuklandı

Samsun'da polis tarafından yapılan aramada evinde uyuşturucu madde ele geçirilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde N.E. (49) adlı kadının ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 80,76 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve 0,24 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.E., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN