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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Kadın Tutuklandı

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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu evinde uyuşturucu madde ele geçirilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu evinde uyuşturucu madde ele geçirilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda S.K. adlı kadının evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 45 gram metamfetamin, 1,45 gram kokain, 4 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., bugün bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Narkotik 3-sayfa Güncel samsun Hukuk

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