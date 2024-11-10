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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Kadın Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Kadın Gözaltına Alındı
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Samsun'da yapılan operasyonda, 38 yaşındaki S.G. isimli kadının evinde 20 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid ve başka uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Kadın polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde S.G. (38) adlı kadının ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, gerçekleştirilen aramada, 20 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid, 30 ml sentetik kannabinoid yapımında kullanılan sıvı madde, 1 adet sentetik ecza, ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili S.G. adlı kadın gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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