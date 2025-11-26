Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Samsun polisi, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüğü tespit edilen iki şüpheliye ait zula evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesindeki iki ayrı adreste yapılan operasyonda, C.G. (20) ve O.K. (45) isimli şahısların uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeden önce saklamak üzere kullandıkları zula düzenekleri ortaya çıkarıldı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 8 kilogram metamfetamin, 200 gram fubinica, 139 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin TL ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden C.G., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN