Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda M.T. ve R.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda 13 kilo 253 gram esrar ve 42 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda Taflan ve Yeşilyurt mahallelerinde şüphelendikleri M.T. ve R.K'yi takibe aldı.
Ekipler şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramalar sonucunda, 13 kilo 253 gram esrar, 42 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Veysel Altun - 3. Sayfa