Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltında

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir takside yapılan aramalarda 558 sentetik ecza hapı ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi. İki yolcu gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu durdurulan bir taksideki yolcuların üzerinde ve poşetlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 yolcu gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, M.Ç. (25) ve A.İ. (26) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı NSM Şube Müdürlüğü, JASAT ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin içinde bulunduğu taksi durdurularak araçta ve üzerlerinde yapılan aramada 558 adet sentetik ecza hapı ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan M.Ç. ve A.İ. hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
