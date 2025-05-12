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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı
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Samsun'da yolcu otobüsünde bir yolcunun valizinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. M.A. ve B.Ö., mahkemece 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da yolcu otobüsünde bir yolcunun valizinde elektrikli ısıtıcı ve bilgisayar monitörünün içine gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili tutuklanan 2 kişi, mahkemece 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile gelen M.A.'nın valizinde arama yaptı.

Valiz içerisindeki elektrikli ısıtıcı ve bilgisayar monitörünü sökerek inceleyen narkotik polisi, gizlenmiş halde 2 paket içerisinde 26,47 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. ile B.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haklarında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan dava açılan sanıkların karar duruşmasında M.A., 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasına; B.Ö. ise 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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