Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu A.B.'nin (26) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından A.B.'nin İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 663 kapsül sentetik ecza hap, 7 adet cam uyuşturucu kullanma aparatı, 0.90 gr metamfetamin, 32 adet fişek ve1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili A.B. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri olayla bağlantılı olarak T.F.Y.'yi (19) de yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmada sorgulanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren T.F.Y. serbest bırakılırken, A.B. ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN