Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram skunk, 1884 gram kubar esrar, 83 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu H.G.(35) ve O.K.(36) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 500 gram skunk, 1884 gram kubar esrar, 83 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.G. ve O.K. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa samsun Hukuk Bafra Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum
Destici'den Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz

Küçük ortak başkaldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar kimdir? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum PORSCHE TAYCAN kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak? Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek? PRENS 3. SEZON FRAGMANI | Prens 3. sezon konusu ne? Prens 3. sezon oyuncuları kimler? Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak? TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Umut hakkı nedir? Umut hakkı ile hapisten çıkılır mı? Kimler umut hakkından faydalanabilir? Evrim Alasya ve Kerem Alışık sevgili mi? Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı, serbest bırakılacak mı (İMRALI)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.