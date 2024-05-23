Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alındı

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen U.D. (21) isimli şahısta ve İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 652 adet extacy hap, 42,78 gram kokain, 114 adet sentetik ecza, 0,98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili U.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN