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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Evde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan bir kişinin evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Aramada bonzai, narkotik madde karışımı tütün, metafemtamin maddesi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişinin evinde yapılan aramada yine uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. S.A.'nın İstasyon Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 100 gram bonzai, 50 gram civarında narkotik madde karışımı olduğu değerlendirilen tütün, 4 gram civarı metafemtamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 TL ele geçirildi. S.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Samsun Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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