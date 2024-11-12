Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Kenevir Tohumu Ele Geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis, A.S.'nın evinde düzenlediği operasyonda 592,38 gram esrar ve 80,98 gram kenevir tohumu ele geçirirken, A.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde A.S.'nın (65) evinde ve arazisine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 592,38 gram kubar esrar ve 80,98 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN