Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde büyük paniğe neden oldu
Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Enjektörde Likit Esrar ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Enjektörde Likit Esrar ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, enjektöre çekilmiş 60 ml likit esrar, 28 gram sentetik kannabinoid ve 2 bin 240 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi yakalandı, soruşturma sürüyor.

Samsun'da enjektöre çekili halde likit esrar ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelileri üst, araç ve ikamet aramalarında,12 adet enjektöre çekilmiş halde toplam 60 ml likit esrar, 28 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve 2 bin 240 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.Olayla ilgili 6 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.