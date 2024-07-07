Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekipleri, bir araçta yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Söz konusu araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada H.E.B. ve Y.E.Y. isimli şahısların içinde bulundukları araç ile uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında, içerisinde H.E.B. ve Y.E.Y. isimli şahısların bulunduğu araç yakalandı.

Araçta yapılan aramada; 448 adet sentetik ecza, 32 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olay ile ilgili şahıslar gözaltına alınarak adli tahkikata başlanıldı. - SAMSUN