Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekiplerinin ortak çalışması sonucunda yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Samsun'da polis ekiplerinin ortak çalışması neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 21 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince Samsun'da yapılan çalışmalar neticesinde 201 adet sentetik ecza, 61,80 gram esrar, 1,18 gram metamfetamin, 3 adet esrarlı sigara, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 13 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı, 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 81 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aleti, 3 gram esrar, 1 adet tabanca fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 760 TL para ve 1 adet muşta ele geçirildi. - SAMSUN