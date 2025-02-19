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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Cips ve Bisküvi Kutusunda 775 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Cips ve Bisküvi Kutusunda 775 Hap Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda cips ve çikolatalı bisküvi kutusuna saklanmış 775 adet extacy hap ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda cips ve çikolatalı bisküvi kutusuna saklanmış uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, cips paketi ve çikolatalı bisküvi kutusuna gizlenmiş 775 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Üzerindeki paketten uyuşturucu hap ele geçen G.Y. (21) ve Z.O. (19) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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