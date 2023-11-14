Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Cep Telefoncu Tutuklandı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı cep telefoncu dükkanı ile evinde yapılan aramada paket paket uyuşturucuyla yalanan dükkan sahibi, çıkarıldığı mahkemece serbest kalmasının ardından savcının itirazı üzerine bu kez tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.G.'ye ait 2 ayrı cep telefoncu dükkanına ve evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 23 parça halinde paketlenmiş kubar esrar ve metamfetamin maddesi, 67 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 255 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 gram kenevir tohumu, 1 adet 9 mm çapında tabanca ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan N.G., Cumartesi günü Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen N.G. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcının tutuklanması yönünde itirazı üzerine N.G. yeniden gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye yine ifade veren N.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN