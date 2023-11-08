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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda evde yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.