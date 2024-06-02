Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Samsun'da bir kişi polisin takibi sonucu paketlenmiş halde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.K.'nin (28) motosikletinde ve ikametinde yapılan aramalarda, alüminyum folyolara sarılı, satışa hazır bir şekilde 96 fişek halinde, toplam 100 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 13 fişek halinde toplam 13 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 5 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde ambalajında kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin 150 TL paraya el konuldu. Olayla ilgili yakalanan H.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN