Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri şüphe üzerine bir araçta yaptığı aramada bir kişiyi uyuşturucu ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında, şüpheli aracı durdurdu. Araçta bulunan G.G.'nin üst aramasında, 173 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili G.G. gözaltına alındı. - SAMSUN