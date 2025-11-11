Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin yaptığı takip sonucu üzerinde ve evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde K.K. (54) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 15,45 gram metamfetamin, 25,35 gram sentetik kannabinoid, 40 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN