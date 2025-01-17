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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu madde ile birlikte bir ruhsatsız tabanca bulundu. Operasyonda, H.A. adlı zanlı tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde 3 kişinin ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen baskında 35 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 23 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 515 TL ele geçirildi. Yakalanan 3 kişiden 2'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, H.A. (40) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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