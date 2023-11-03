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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında şüphelinin aracı ve evinde yapılan aramada 8 gram sentetik uyuşturucu ile sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, Çarşamba Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.