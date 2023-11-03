Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında şüphelinin aracı ve evinde yapılan aramada 8 gram sentetik uyuşturucu ile sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, Çarşamba Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli Ali Y'nin aracında ve evinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 8 gram sentetik uyuşturucu ile sentetik ecza ele geçirildi.
Şüpheli işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa