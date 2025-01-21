Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, E.K. isimli şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda 457,32 gram sentetik kannabinoid, 16 adet sentetik ecza ve 1000 ml aseton ele geçirildi. E.K. gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, E.K.'nin (42) aracı ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 457,32 gram sentetik kannabinoid, 16 adet sentetik ecza ve1000 ml aseton ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN