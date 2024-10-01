Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu S.C. (24) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 154 adet sentetik ecza hap, 20 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili S.C. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN