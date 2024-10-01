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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında
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Samsun'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 24 yaşındaki S.C.'nin evine düzenlediği operasyonda, 154 adet sentetik ecza hapı ve 20 gram metamfetamin ele geçirdi. S.C. gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu S.C. (24) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 154 adet sentetik ecza hap, 20 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili S.C. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Jandarma 3-sayfa Sağlık samsun Hukuk Suç

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